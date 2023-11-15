СК признал терактом взрыв на пороховом заводе в Тамбовской области — «Коммерсант»

Следственный комитет после взрыва на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области возбудил уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц и повлекшем значительный ущерб (пункты «а», «в» части 2 статьи 205 УК). Об этом стало известно «Коммерсанту».

Собеседники издания сообщили, что на месте происшествия нашли, предположительно, фрагменты беспилотника. Судя по повреждениям, удар пришелся на крышу завода.

Максимальное наказание по статье, по которой возбудили дело — 20 лет лишения свободы. Делом занимается четвертый следственный отдел управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления СК.

Пожар на пороховом заводе в Котовске произошел в ночь на 11 ноября. СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что перед этим произошел взрыв. Погибших и пострадавших в результате произошедшего не было.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.