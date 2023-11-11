В Тамбовской области на пороховом заводе произошел пожар. Местные жители сообщили о взрыве перед ним

В городе Котовске Тамбовской области ночью произошел пожар на пороховом заводе, сообщили «Интерфаксу» в главном управлении МЧС по региону.

По его данным, погибших и пострадавших в результате произошедшего нет.

«Осторожно, новости» и Baza со ссылкой на очевидцев пишут, что перед началом пожара был слышен взрыв. Согласно информации «Осторожно, новости», тушение пожара заняло полчаса, Baza сообщает о полутора часах.

В середине июня на пороховом заводе в Котовске произошел взрыв, а затем — пожар. Тогда погибли пять человек, еще 14 — пострадали. Глава Тамбовской области Максим Егоров назвал причиной произошедшего человеческий фактор.

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