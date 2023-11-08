Демократы Сената США заблокировали предложение о помощи Израилю, в котором не упоминается Украина

Демократы Сената США заблокировали попытку республиканцев одобрить законопроект о предоставлении экстренной помощи Израилю, не подразумевающий помощи Украине в войне с Россией. Об этом сообщает Reuters.

«Время имеет огромное значение, и крайне важно, чтобы Сенат ни на один день не откладывал доставку этой помощи Израилю», — сказал республиканец Роджер Маршалл. Демократы же, в свою очередь, подчеркнули, что помощь необходима и Украине, и Израилю.

В начале ноября палата представителей, большинство в которой занимают республиканцы, приняла этот документ. Помимо помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов, он также предусматривает сокращение финансирования налоговой службы на аналогичную сумму. Президент США Джо Байден просил Конгресс США одобрить более широкий пакет помощи, на 106 миллиардов долларов, в который включено финансирование Израиля, Тайваня и Украины.

В начале октября в администрации Джо Байдена активно обсуждали объединение пакетов помощи Израилю и Украине. Сообщалось, что это позволит увеличить помощь Киеву, хотя этому сопротивляются республиканцы.

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