Член «Единой России», чья племянница сбежала из дома в Ингушетии, предложил правозащитникам свою «дружбу» в обмен на девушку

Экс-министр экономического развития Ингушетии, член «Единой России» и дядя сбежавшей из дома в Ингушетии Фатимы Зурабовой Юсуп Зурабов предложил правозащитникам из кризисной группы «Марем» сделку — свои связи и «дружбу» в обмен на девушку. Запись разговора с Зурабовым опубликовал телеграм-канал «Свобода (не) за горами».

«Девочка просто-напросто забуксованная. И сейчас очень многое зависит от грамотного вашего разговора с ней. <...> Вам я доверяю больше, чем кому-либо в этой системе, потому что вы мне сразу сказали правду. Вы откликнулись на звонок, вы не стали шифроваться. <...> Поэтому вашу деятельность я уважаю и очень сильно надеюсь на ваш трезвый ум», — сказал Зурабов.

Он также сказал, что у него есть «связи» и в Армении, и в Ингушетии, ему даже известен номер машины, на которой уехала Фатима, и он может «спросить» с таксиста за то, что он подвез девушку.

Эти связи и покровительство в будущем Зурабов предложил правозащитникам, в обмен на помощь в возвращении девушки домой. «Я вам даю слово, что я все забываю и остаюсь вам надежным другом по любой жизненной ситуации», — пообещал он.

Как отмечает «Свобода (не) за горами», Зурабов ранее занимал должность министра экономического развития Ингушетии, а сейчас является депутатом республиканского парламента и членом «Единой России».

8 ноября Фатима Зурабова сбежала из родительского дома в Ингушетии, где годами подвергалась побоям за недостаточную религиозность, а последней каплей стало требование родственников уволиться с работы и выйти замуж за мужчину, которого они выбрали.

С помощью правозащитников из кризисной группы «Марем» она выехала в Армению. Туда следом за ней приехал ее дядя Юсуп Зурабов, который подал заявление в полицию и добился задержания девушки. Однако, по последним данным, ее отпустили и она покинула отделение полиции.

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