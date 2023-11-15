В Армении полицейские задержали ингушскую девушку, сбежавшую из дома из-за насилия

В Армении полиция задержала жительницу Ингушетии Фатиму Зурабову, которая на прошлой неделе сбежала из дома из-за насилия. Об этом «Холоду» рассказали в группе «Марем».

Фатима Зурабова обратилась к правозащитникам 21 сентября и рассказала, что с 15 лет подвергалась систематическим побоям. «Били ремнем за недостаточную религиозность, из-за подозрений, что она в какой-то момент может вести себя неподобающе для ингушского общества. Били в профилактических целях», — рассказали в «Марем». Избиениями девушки занимался ее старший брат, а также другие члены семьи.

Три года назад он избил Зурабову ремнем, после чего девушку на год лишили телефона.

Некоторое время назад мать Фатимы стала говорить о том, чтобы выдать ее замуж. Зурабова пыталась спорить, но ее заверили, что все будет так, как решит ее семья. Избиения продолжались, после каждого у нее отбирали телефон, чтобы она не могла зафиксировать побои. Однако ей позволили закончить колледж и устроиться на работу. В октябре брат начал настаивать на увольнении девушки.

После этого Зурабова решилась на побег. 8 ноября она вышла из дома под предлогом того, что идет на работу (это была ее последняя рабочая неделя). Девушка заказала такси до Минеральных вод и улетела в Армению. Через несколько дней она записала видеообращение, в котором попросила родственников не искать ее.

Дядя девушки Юсуп Зурабов приехал в Армению и подал заявление о розыске. Затем в квартиру девушки пришли полицейские — ее удалось найти по камерам видеонаблюдения. Фатиму увезли из города Аштарак в Ереван. Там в полицейском участке у нее отобрали телефон, объяснив это неким уголовным делом. Помимо этого, девушку закрывали в одной комнате с дядей и требовали от нее, чтобы она вернулась домой.

Юсуп Зурабов сам вышел на связь с правозащитниками и заявил, что подключил все свои связи и получил доступ к телефону племянницы. В разговоре (запись есть в распоряжении «Холода») он называл девушку «тупым ребенком». Также он предлагал, чтобы Фатима в сопровождении адвокатов вернулась в Ингушетию, и там перед всеми родственниками заявила, что хочет уйти из дома. Тогда, по словам Юсупа, он «отречется от нее, потому что ему такая племянница не нужна». В противном случае он угрожал «разобраться» со всеми, кто помогал Фатиме.

Полиция сказала, что ничем не может помочь девушке, так как преступление в отношении нее было совершено не на территории Армении, а чтобы ее разместили в шелтере, ей нужно запросить в миграционной службе статус беженца.

Девушка осталась в полицейском участке, так как она и правозащитники посчитали, что выходить с его территории небезопасно. Правозащитники в связи с ситуацией обратились в офис омбудсмена. Там сказали, что взяли ситуацию под контроль.

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