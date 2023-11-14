ЦАХАЛ сообщил о захвате административных зданий в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о захвате «парламента» и нескольких административных зданий ХАМАСа в секторе Газа.

Днем 14 ноября ЦАХАЛ сообщил, что израильские военные, в частности, захватили здание «парламента», штаб-квартиру полиции, а также тренировочную базу боевиков палестинской группировки ХАМАС в кварталах Шейх-Эджлин и Римал города Газа.

«Войска захватили так называемый дом губернатора в секторе Газа, в котором располагались офисы военного крыла и полиции ХАМАС, офисы разведывательного подразделения ХАМАС и другие объекты, которые использовались для подготовки к нападению 7 октября», — говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Там же отмечается, что израильские военные взяли под контроль здание инженерного факультета университета в Газе, где «производилось и разрабатывалось оружие». О полном окружении города Газа Армия обороны Израиля объявила 2 ноября.

В то же время российские госагентства со ссылкой на телеканал Al Arabiya сообщили, что сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а также Всемирной организации здравоохранения якобы покинули анклав.

«БАПОР и ВОЗ больше не предоставляют услуги в секторе Газа. Учреждения ООН подчинились Израилю и покинули сектор Газа», — сказал каналу Мунир аль-Габаш — генеральный директор Минздрава Газы, который подчиняется ХАМАСу.

Несмотря на эти заявления в ВОЗ сообщили, что в секторе Газа сейчас работают только 14 медицинских учреждений из 36, но и там «едва хватает материалов» для операций или оказания помощи пострадавшим.

Крупнейшая больница Газы «Аш-Шифа», возле которой уже несколько дней идут бои, превращается в кладбище. Об этом накануне Би-би-си заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

«Около больницы находятся тела, о которых нельзя позаботиться и которые нельзя даже похоронить или унести в какой-то морг. Больница больше не работает, как ей положено. Это уже почти кладбище», — сказал он. Однако 14 ноября стало известно, что врачи похоронили около 200 человек в братской могиле. На это сотне медиков потребовалось шесть часов.

По данным израильских военных, ХАМАС использует больницы и пациентов в качестве живого щита. В частности, ЦАХАЛ сообщал, что под больницей «Аш-Шифа» находится командный пункт боевиков. Представители ХАМАСА и медики это отрицают.

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