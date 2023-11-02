Армия Израиля заявила, что вошла в город Газа и окружает его 

Израильские военные вошли в город Газа и окружают его. Об этом пишет The Times of Israel, ссылаясь на выступление начальника Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви.

«Мы подошли к еще одному важному этапу войны. Силы находятся в самом сердце северной части сектора Газа, действуют в городе Газа, окружают его, углубляют [наземное наступление] и добиваются успехов», — сказал он.

По словам Халеви, израильским военным приходится вести бои в условиях плотной и сложной городской застройки, но при огневой поддержке с воздуха и моря. Он также напомнил, что у ЦАХАЛа есть «обязательство» вернуть домой всех заложников, которых «удерживают боевики ХАМАСа и других террористических группировок в секторе Газа».

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в соцсети X подтвердил, что ЦАХАЛ продвигается вглубь города: «У нас очень впечатляющие успехи, мы уже гораздо дальше, чем на окраине города Газа. Нас ничто не остановит. Мы будем двигаться вперед», — написал он.

По последним данным, в ходе наземной операции погибли 18 израильских военнослужащих.

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