Семьям мобилизованных запретили проводить митинги в Новосибирске и Челябинске 

Семьям мобилизованных запретили проводить митинги в их поддержку в двух российских городах. В Новосибирске акция пройдет в «закрытом помещении», а в Челябинске активисты, требующие возвращения мобилизованных с фронта после года службы, решили «притормозить».

Мэрия Новосибирска не согласовала митинг в поддержку мобилизованных, который должен был пройти 19 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале, посвященном акции. В ответе местных властей говорится, что цель акции — вернуть мобилизованных домой — нарушает российский закон «о собраниях и митингах»

«Мы не можем допустить, чтобы наши парни узнали, что их матери и жены могут пострадать. В связи с этим принято решение провести наш митинг в закрытом помещении в присутствии исключительно тех, кто имеет непосредственное отношение к мобилизованным», — говорится в телеграм-канале.

В Челябинске семьям мобилизованных также отказали в проведении митинга. 14 ноября они встретились с представителями администрации города и Минобороны, пишет «Челябинск будущего». По данным телеграм-канала, вместо обсуждения вопроса возвращение военных домой, родственникам предложили увеличить отпуска мобилизованных с 28 до 56-60 дней в году, возвращать стоимость билетов, предоставить возможность проходить военно-врачебные комиссии ближе к дому, а также обещали «передать их обеспокоенность выше».

«На данном этапе мы решили держать руку на пульсе, посмотрим как будет выполнена работа, и действительно ли важные вопросы передадут "наверх". Посмотрим какой будет официальный ответ. В случае несоответствия обещаний и действий будем подавать заявку снова, но сейчас пока притормозили темпы», — прокомментировала итоги встречи одна из активисток.

В Москве жены мобилизованных провели пикет, требуя провести ротацию и вернуть их мужей домой, 7 ноября. Около 30 женщин развернули плакаты на Театральной площади. Акция тогда продлилась не более пяти минут, но обошлось без задержаний.

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