Фигурантов дела о покушении на пропагандиста Владимира Соловьева обвинили в терроризме

Следственный комитет расширил список обвинений, предъявленных фигурантам дела о покушении на пропагандиста Владимира Соловьева. Теперь, кроме воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста с угрозой применения насилия, им инкриминируют участие в террористической организации, хранение и изготовление оружия и взрывных устройств, а также ряд эпизодов уничтожения и повреждения имущества.

Как утверждает следствие, фигуранты подожгли несколько административных зданий и служебных машин в знак протеста против войны в Украине.

Всего в деле семеро обвиняемых — Андрей Пронский, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Василий Стрижаков, Владимир Беляков, Андрей Волков и Тимофей Мокий. По данным силовиков, все они члены запрещенной в России террористической группы National Socialism / White Power.

Шестерых из них задержали 25 апреля сотрудники ФСБ по подозрению в подготовке покушения на пропагандиста Владимира Соловьева. Тогда представители спецслужбы утверждали, что задержанные дали признательные показания.

В начале июня в деле появился и седьмой фигурант — Тимофей Мокий. В 2009 году его уже задерживали по делу о подготовке терактов в Москве. Тогда он был признан невменяемым и отправлен на лечение в Психиатрическую клиническую больницу №5 в подмосковном Чехове.

Источник: «Коммерсантъ»

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