После погрома в махачкалинском аэропорту протоколы о нарушении правил проведения акций составили против 302 человек — «Медиазона»

После антисемитского погрома в аэропорту Махачкалы в суды Дагестана поступили протоколы о нарушении правил проведения публичных акций (статья 20.2 КоАП) против 302 человек. Эти данные обнаружила «Медиазона» на сайтах районных судов республики.

Еще на 17 человек составили протоколы по статье об организации одновременного пребывания людей в одном месте (20.2.2 КоАП). На 14 человек, привлеченных по статье 20.2 КоАП, также составили протоколы о мелком хулиганстве (20.1 КоАП), на троих — о неповиновении полиции (19.3 КоАП).

Издание отмечает, что среди тех, кому назначили административный арест по «митинговой» статье есть люди, которые оказались в аэропорту Махачкалы не из-за погрома. Например, Магомедзагид Алиев рассказал в суде, что встречал родственника, который из-за погрома был вынужден сидеть до утра в самолете.

Вечером 29 октября сотни человек взяли штурмом аэропорт Махачкалы. Они искали «беженцев из Израиля», которые якобы должны были прилететь в республику рейсом из Тель-Авива. Участники беспорядков выбежали на летное поле, парализовав работу аэропорта. Они кидали камни в полицейских, пытались забраться в один из самолетов, а также остановили автобус с пассажирами и проверяли у них паспорта.

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