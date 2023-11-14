Израиль расследует несколько случаев сексуализированного насилия со стороны боевиков ХАМАСа

Полиция Израиля расследует несколько случаев сексуализированного насилия со стороны боевиков ХАМАСа, которые произошли во время нападения группировки 7 октября. Об этом пишет Русская служба Би-би-си, ссылаясь на израильское ведомство.

«У нас есть многочисленные свидетели по нескольким делам», — сказал глава отдела уголовного розыска «Лахав 443» Давид Кац. Он также показал журналистам запись показаний женщины, которая выжила после нападения на рейв-фестиваль. Она рассказала, что боевики ХАМАСа подвергли групповому изнасилованию девушку, после чего изувечили ее и застрелили, не переставая насиловать.

Комиссар полиции Израиля Яаков Шабтай рассказал изданию, что это не единственное такое свидетельство. Он отметил, что о характере некоторых актов насилия трудно говорить. Полиция не приводит подробностей, руководствуясь этическими соображениями. В то же время, по словам Шабтая, палестинские боевики стремились доставить своим жертвам максимальные мучения и предельно унизить их.

В свою очередь, руководитель одного из подразделений, которое занимается сбором доказательств, сказал, что сейчас «нет ни одной известной живой жертвы» сексуализированного насилия, которую можно было бы идентифицировать. Кроме того, он отметил, что многие из тех, кто пережил нападения, слишком травмированы и пока не могут давать показания.

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС вторглась на территорию Израиля. Одной из первых целей боевиков стал рейв-фестиваль Nova, который проходил недалеко от границы. Только там погибли не менее 260 человек. В их числе две репатриантки из России — Ирит Кондерова и Маргарита Гусак. Еще несколько человек боевики взяли в заложники и увезли в сектор Газа.

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