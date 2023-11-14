ХАМАС потерял контроль над сектором Газа — ЦАХАЛ

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС потерял контроль над сектором Газа. Об этом пишет The Times of Israel.

«Нет сил ХАМАСа, способных остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается к каждой точке. Организация ХАМАС потеряла контроль над сектором Газа. Террористы бегут на юг. Гражданские грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к правительству», — заявил Галлант.

На прошлой неделе представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари говорил о потери контроля ХАМАСом над сектором Газа.

В начале ноября ЦАХАЛ заявил об атаке более 11 тысячи объектов, относящихся к террористическим организациям, с начала войны.

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