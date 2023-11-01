ЦАХАЛ сообщил об атаке «более 11 тысяч объектов террористических организаций» с начала войны

ЦАХАЛ заявил, что с начала войны он атаковал «более 11 тысяч объектов террористических организаций». Соответствующий пост опубликован в твиттере.

«Объединенные силы ЦАХАЛ ночью атаковали множество террористических объектов по всему сектору Газа, включая оперативные штабы и отряды террористов ХАМАС», — заявили в Армии обороны Израиля.

В частности, там утверждают, что накануне израильские военные обнаружили боевиков ХАМАС в многоэтажном здании в районе Джабалия на севере сектора Газа. Здание находилось недалеко от школы, медицинского центра и правительственных учреждений, ЦАХАЛ нанес по нему удар.

Накануне палестинские власти заявили, что Армия обороны Израиля атаковала лагерь беженцев в Джабалии. Согласно сообщениям СМИ, погибли не менее 47 человек. В подконтрольном ХАМАС министерстве здравоохранения Газы, заявили, что погибли 50 человек, еще 150 получили ранения. Представители палестинского Красного креста сообщили, что извлекли из-под обломков тела 25 мирных жителей.

Израильская армия, в свою очередь, утверждает, что в результате удара убила высокопоставленного командира ХАМАС. Помимо этого, она сообщила, что разрушила «подземную террористическую инфраструктуру».

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