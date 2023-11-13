ВСУ назвали «информационной операцией» сообщения российских госагентств о выводе войск с левого берега Днепра

ВСУ назвали «инормационной операцией» сообщения российских госагентств о выводе войск с левого берега Днепра.

«Российские пропагандисты начали операцию с целью отвлечения Сил обороны Украины и сообщили о выходе своих войск с оккупированной территории Херсонской области», — говорится в сообщении Центра национального сопротивления, созданного Силами спецопераций ВСУ.

В сообщении отмечается, что местные жители не зафиксировали соответствующих передвижений российских военных.

Утром 13 ноября госагентства РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Минобороны сообщили о перегруппировке российских войск «к востоку от Днепра». «Оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки «Днепр» решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. После перегруппировки «Днепр» высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления», — говорилось в публикациях ТАСС и РИА «Новости».

Через несколько минут после публикации агентства аннулировали эти сообщения. А в Минобороны заявили, что «рассылка ложного сообщения о “перегруппировке” войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией».

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