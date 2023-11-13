Госагентства написали о перегруппировке российских войск на левом берегу Днепра. В Минобороны назвали это «провокацией»

Утром 13 ноября госагентства РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Минобороны сообщили о перегруппировке российских войск «к востоку от Днепра». В российском военном ведомстве назвали эти публикации «провокацией».

«Оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки «Днепр» решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. После перегруппировки «Днепр» высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления», — говорилось в публикациях ТАСС и РИА «Новости». Через несколько минут агентства аннулировали эти сообщения.

В Минобороны РБК заявили, что «рассылка ложного сообщения о “перегруппировке” войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией».

Год назад Вооруженные силы Украины освободили Херсон. С того момента линия фронта проходит по Днепру. Российские военные заняли оборонительные позиции на левом берегу реки.

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