Родственницы мобилизованных опубликовали манифест с требованием вернуть их домой

Родственницы мобилизованных опубликовали манифест, в котором требуют вернуть своих мужчин с войны домой.

«Мы, родные и близкие мобилизованных, сами военнослужащие, а также неравнодушные к судьбе России и собственных сограждан люди, хотим полноценную жизнь для ВСЕХ граждан нашей страны! Нас много и будет еще больше. Нас не интересует раскачивание лодки и дестабилизация политической обстановки. Мы — Путь домой. Мы настроены во что бы то ни стало вернуть наших мужчин», — говорится в нем.

Среди требований, которые содержатся в манифесте, — полная демобилизация, установление предельного срока службы для призванных в рамках частичной мобилизации в один год, а также соблюдение Конституции и прав человека.

В середине сентября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне смогут покинуть фронт только после окончания войны в Украине. По его словам, ротация не предусмотрена, но у мобилизованным положен отпуск каждые полгода.

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