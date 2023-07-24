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Дерипаска подал в суд на журналистку Осетинскую и правозащитницу Романову из-за слов о том, что у него есть ЧВК

21:55 • 24.07.2023

Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистке Елизавете Осетинской и правозащитнице Ольге Романовой. На карточку дела на сайте Таганского районного суда Москвы обратил внимание The Bell. Иск поступил в суд 13 июля. 

Дерипаска требует удалить интервью Ольги Романовой, которое она дала проекту «Это Осетинская» в мае 2023 года. В нем Романова говорит в том числе о том, что у бизнесмена есть две ЧВК. Дерипаска просит признать эту информацию ложной и порочащей его репутацию. Об этом The Bell рассказал юрист Леонид Абгажава, который представляет интересы Ольги Романовой в суде и который ознакомился с претензией.

По словам Абгажаева, Дерипаска упирает на то, что частные военные компании в России запрещены по закону. Также он ссылается на судебную практику в отношении «гражданина П.», которому тоже приписывали создание ЧВК и который доказал в суде, что эта информация носит порочащий характер. Возможно, речь идет о Евгении Пригожине. 

В своем иске Дерипаска также отметил, что не является преступником, а соответствующие утверждения «не соответствуют его личным качествам и достижениям». Он потребовал не только удалить видео с Романовой, но и опубликовать опровержение сказанных ею слов в своем твиттере. За каждый день неисполнения решения суда бизнесмен просит взыскивать с Романовой по 10 тысяч рублей. 

В комментарии The Bell Ольга Романова сказала, что «больше всего в иске ей понравилось время подачи». «Дерипаска обратился в суд ровно в тот момент, когда Владимир Путин объявил, что ЧВК "Вагнер", оказывается, не существует», — сказала она. 

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