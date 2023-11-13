Навальному не передают письма жены, так как в них якобы есть «признаки приготовления к преступлению»

Администрация колонии, в которой отбывает наказание Алексей Навальный, не передает ему письма жены Юлии, утверждая, что в них содержатся «признаки приготовления к преступлению». Сообщение об этом появилось в соцсетях политика.

«Уже просто ежедневно администрация уведомляет меня о том, что очередное письмо Навальной Ю.Б. не может быть мне вручено и изъято цензурой, так как в нем содержатся признаки приготовления к преступлению. Все последние письма постигла такая участь. И я пишу ей: “Юля, хватит преступление готовить! Лучше борщ детям приготовь”. А она не может остановиться. Все придумывает и придумывает новые преступления. И все пишет и пишет мне о них в письмах», — рассказал Навальный.

Юлия Навальная опубликовала в инстаграме письмо политика, в котором он рассказывает ей об изъятой корреспонденции. «Мне очень повезло с мужем. И умный, и внешне ничего, детей и из колонии воспитывает, еще и рецидивист, которому даже письма от жены не передают. Такого надо поискать!» — написала она.

Год назад Юлия уже сообщала, что администрация колонии не передает Навальному ее письма.

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