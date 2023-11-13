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Эвакуированные из Газы россияне прибыли в Каир. Сегодня они улетят в Москву 

10:32 • 13.11.2023

В Каир прибыли 70 россиян, которых эвакуировали из сектора Газа. Их разместили в оперативном штабе МЧС России в одной из гостиниц города, пишет ТАСС. 

Врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев оценил состояние эвакуированных россиян. По его словам, все они страдают от обезвоживания. 

В Минздраве их состояние назвали удовлетворительным и допустили к полету в Москву. Среди эвакуированных граждан России 27 детей и одна беременная женщина. 

В МЧС сообщили, что 13 ноября сектор Газа могут покинуть еще около сотни российских граждан. «Мы получили подтвержденную информацию о том, что очередная группа соотечественников утверждена всеми сторонами. Мы надеемся, что уже сегодня утром будет группа примерно из 90-100 человек», — сказал советник главы МЧС Даниил Мартынов.

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