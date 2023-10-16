Генпрокуратура признала «нежелательным» Центрально-Европейский университет, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В пресс-релизе говорится, что усилия вуза «сосредоточены на дискредитации специальной военной операции и политического руководства» России. Генпрокуратура считает, что в рамках университетских программ там «обесценивается и искажается история российского государства, преуменьшаются заслуги видных российских ученых, писателей, деятелей культуры, продвигаются псевдоутверждения о вине России во всех мировых катаклизмах, что явно не соответствует действительности».

В ведомстве университет также обвинили в том, что его руководство якобы не допускает до лекций экспертов, которые как-либо связаны с государственными учреждениями, или тех, кто поддерживает войну в Украине.

«Программы обучения сформированы с акцентом на якобы “военные преступления” России на Украине, “российскую пропаганду”, заявления про “второсортность” граждан Российской Федерации, которые поддерживают специальную военную операцию», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Также в пресс-релизе сказано, что неправительственная организация Central European University (Австрия) «обозначает продвижение ценностей “открытого общества и демократии” в странах Центральной и Восточной Европы, а также в республиках бывшего Советского Союза», и что ее финансируют «структуры, подконтрольные Соросу».

Центрально-Европейский университет был основан в 1991 году и находится в Вене.

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