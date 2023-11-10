Глава пресс-службы МВД Дагестана призвала женщин не отправлять нюдсы своим партнерам

Глава отдела информации и общественных связей МВД Дагестана Гаяна Гариева призвала женщин не отправлять своим партнерам интимные фотографии и видео.

«Иногда принц на белом коне, по факту, оказывается козлом на изможденном ишаке, ну или вообще, пешим хмырем с мудачьими повадками. Как бы вы не влюблялись, как бы не очаровывались этим прЫнцем, не теряйте рассудка! Не исключайте возможность ссоры и разрыва отношений!» — написала Гариева в своем телеграм-канале.

Она назвала отправку таких фото «бездумным поступком». Гариева напомнила, что после расставания интимные изображения могут стать орудием мести или даже рычагом давления для вымогательства или склонения к сексу.

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«Вот вы разругались и разошлись... одумались и удалили все у себя, а у него осталось! Девочки, милые! Мы — не мужчины, у нас, в отличие от них, только одна голова, резервной нет. Постарайтесь ее не выключать!» — написала Гариева.

Этот призыв вызвал большой резонанс в соцсетях, на который Гариева, по ее собственным словам, не рассчитывала. Позже она заявила изданию «Подъему», что «это был личный канал и такой личный женский посыл», не привязанный к ее деятельности: «А это так разыграли, что это от руководителя пресс-службы, мое фото в форме приложили». По ее словам, она лишь пыталась призвать женщин к благоразумию.

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