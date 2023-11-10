«Искупают кровью». В Кремле прокомментировали помилование убийцы Веры Пехтелевой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал помилование убийцы студентки Веры Пехтелевой Владислава Канюса, которого летом прошлого года приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

«Для помилования существует определенная процедура. Это признание вины, решение на уровне ФСИН, потом на уровне региона, потом на уровне федерального округа, потом центральная комиссия, потом документы предоставляются президенту. Это один путь. Есть второй — это когда они искупают кровью, в том числе по тяжким статьям. Искупают кровью преступления на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами», — сказал Песков.

Владислав Канюс убил свою бывшую девушку 23-летнюю Веру Пехтелеву в ночь на 14 января 2020 года, когда она приехала к нему за вещами. Соседи слышали крики и несколько раз вызывали полицию, которая так и не приехала. Когда дверь в квартиру выломали, Пехтелева была уже мертва.

На суде, который завершился в июле 2022 года, Канюс не признал вину. В конце июня 2023 года выяснилось, что вместо колонии он отправился на войну. Указ о помиловании Канюса Владимир Путин подписал 27 апреля 2023 года, но известно об этом стало только в начале ноября.

В июле 2023 года пятерых полицейских, которых обвинили в халатности по делу о гибели Пехтелевой, приговорили к условным срокам.

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