В Беларуси на 13 суток арестовали отца писателя Саши Филипенко. Об этом он написал в своем фейсбуке. По словам Филипенко, поводом для ареста стал репост в соцсетях материала белорусского издания Zerkalo, которое власти страны после массовых протестов 2020 года признали «экстремистским».

Накануне Саша Филипенко сообщил в соцсетях, что к его отцу, живущему в Беларуси, пришли с обыском силовики. «У меня дома обыск. Семь человек с автоматами. Отца забрали. Матери сказали: «Скажите спасибо сыну». Очевидно, что давят на меня и хотят, чтобы я перестал высказываться в европейской прессе», — написал он.

Саша Филипенко — белорусский писатель и журналист, автор романов, среди которых «Бывший сын», «Замыслы», «Красный крест». Последний роман Филипенко — «Кремулятор» — вышел в 2022 году. Его книги переведены на английский, французский, итальянский, немецкий и другие языки. Он также работал ведущим на телеканале «Дождь».

В 2020 году Филипенко поддержал протесты в Беларуси и выступил против Александра Лукашенко. Тогда он говорил, что «белорусы наконец обрели свободу» и что это «конец диктатуры и начало новой жизни». Кроме того, Филипенко неоднократно выступал в поддержку политзаключенных.

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