«Скажите спасибо сыну». В Беларуси силовики задержали отца писателя Саши Филипенко

В Беларуси силовики провели обыск у родителей писателя Саши Филипенко. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

«У меня дома обыск. Семь человек с автоматами. Отца забрали. Матери сказали: „Скажите спасибо сыну“. Очевидно, что давят на меня и хотят, чтобы я перестал высказываться в европейской прессе», — написал он.

Саша Филипенко — белорусский писатель и журналист, автор романов, среди которых «Бывший сын», «Замыслы», «Красный крест». Последний роман Филипенко — «Кремулятор» — вышел в 2022 году. Его книги переведены на английский, французский, итальянский, немецкий и другие языки. Он также работал ведущим на телеканале «Дождь».

В 2020 году Филипенко поддержал протесты в Беларуси и выступил против Александра Лукашенко. Тогда он говорил, что «белорусы наконец обрели свободу» и что это «конец диктатуры и начало новой жизни». Кроме того, Филипенко неоднократно выступал в поддержку политзаключенных.

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