Израиль может объявить трехдневную гуманитарную паузу в Газе ради освобождения заложников — FT

В Катаре идут трехсторонние переговоры, предметом которых является объявление трехдневной гуманитарной паузы в Газе в обмен на освобождение 20 захваченных ХАМАСом заложников. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным издания, в переговорах участвуют глава ЦРУ Билл Бернс, руководитель израильского Моссада Давид Барнеа и представители катарских властей. Предполагается, что трехдневная пауза позволит доставить в Газу дополнительную гуманитарную помощь, а ХАМАС за это время составит и передаст список имен 240 захваченных им заложников.

«Последние несколько дней переговоры успешно продвигаются к заключению сделки», — сказал собеседник FT.

Ранее представители ХАМАСа требовали объявления пятидневной паузы и поставок продовольствия и топлива в Газу в обмен на освобождение неопределенного числа заложников. В свою очередь, израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху допускал объявление пауз длительностью в несколько часов для безопасного выхода заложников из Газы.

Одновременно с переговорами израильская армия (ЦАХАЛ) продолжает активно развивать свое наступление в секторе Газа, взяв под контроль северную часть анклава.

По словам представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари, ХАМАС больше не контролирует происходящее на севере Газы. «Руководство ХАМАСа укрывается в бункерах без связи с внешним миром и собственными бойцами», — сказал он.

Операция ЦАХАЛа в Газе под названием «Железные мечи» стала ответом Израиля на нападение ХАМАСа 7 октября, в ходе которого погибли около 1400 израильтян, а еще сотни были захвачены в заложники. После этого израильские войска сначала полностью блокировали Газу, оставив ее без поставок воды, продовольствия, топлива и электричества, а затем вошли в анклав, заявив, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа.

Подконтрольный ХАМАСу палестинский минздрав, в свою очередь, сообщает, что жертвами израильских ударов стали уже более 10 тысяч палестинцев.

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