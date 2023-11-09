Суд оставил в силе приговор Валерии Зотовой по делу о намерении поджечь пункт сбора помощи для мобилизованных

8 ноября во Власихе в Московской области прошло заседание военного суда по обжалованию приговора 20-летней Валерии Зотовой из Ярославля. Приговор оставили в силе, рассказала «Холоду» мать Валерии Светлана Зотова.

Летом Зотову признали виновной в «покушении на совершение террористического акта». По мнению следствия, она хотела поджечь пункт сбора помощи для мобилизованных в Ярославской области. Ее приговорили к шести годам в колонии общего режима.

Светлана Зотова рассказала «Холоду», что суд проходил в формате видеоконференции: судьи подмосковного военного суда были подключены по видеосвязи, а сама Лера участвовала в заседании из ярославского СИЗО, где она находится до вступления приговора в силу. Светлана Зотова и несколько подруг Валерии следили за трансляцией заседания онлайн из здания военного суда в Ярославле.

Как говорит Светлана Зотова, адвокат Иван Тамаров «очень хорошо Леру защищал, но они все равно оставили приговор в силе». После окончания судебного заседания Валерия, по словам матери, спросила: «Нахуя нужен был этот ебанный цирк?».

Мать Валерии Зотовой также ждет суд. Ее обвиняют в «оправдании и призывам к терроризму и экстремистской деятельности». Светлане грозит до 10 лет лишения свободы.

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