Израиль согласился на ежедневные гуманитарные паузы в Газе

Власти Израиля согласились приостанавливать военные действия в секторе Газа на четыре часа в день. Такие гуманитарные паузы будут действовать начиная с 9 ноября, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, об очередной паузе будут предупреждать за три часа до ее начала. Предполагается, что эти паузы позволят беженцам покинуть опасные северные районы анклава по двум гуманитарным коридорам. Кирби отметил, что такие паузы также необходимы для освобождения заложников, которых удерживают боевики группировки ХАМАС.

В свою очередь, президент США Джо Байден сказал журналистам, что, по его мнению, для эвакуации заложников необходимо более продолжительные паузы.

В офисе израильского премьера Биньямина Нетанияху отметили, что такие паузы ежедневно объявляются с 5 ноября. Правда, как пишет The Times of Israel, официально власти Израиля употребляют термин «гуманитарные коридоры», а не «паузы». При этом израильские власти подчеркивают, что прекращение огня возможно только после освобождения всех захваченных ХАМАСом заложников.

Так, 8 ноября в трех крупных центральных кварталах города Газа огонь прекращали минимум на четыре часа. Кроме того, израильские военные на час продлили работу коридора для эвакуации жителей северной части анклава на юг. Всего в тот день, по данным ЦАХАЛ, гуманитарными коридорами воспользовались 50 тысяч человек.

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