В городе Газа объявили первую гуманитарную паузу 

В трех крупных центральных кварталах города Газа палестинского анклава объявили первую четырехчасовую гуманитарную паузу. Об этом пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на собственного корреспондента Рушди Абу Алуфа.

Гуманитарная пауза, по его словам, даст возможность местным жителям получить воду и продукты питания. Кроме того, израильские военные на час продлили работу коридора для эвакуации жителей северной части анклава на юг, по которому, как пишет издание, движутся тысячи людей.

Русская служба Би-би-си отмечает, что 8 ноября на всей территории сектора Газа зафиксировали наименьшую интенсивность авиаударов с начала войны. Тем не менее утром ЦАХАЛ нанес удары по городам Дейр-эль-Балах и Газа, в результате которых, как сообщается, погибли 40 человек, а еще десятки получили ранения.

Израильские военные продолжают контролировать стратегическую прибрежную дорогу к западу от города Газа. Также они ужесточили осаду самого города.

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