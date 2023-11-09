ЕСПЧ присудил главреду «Холода» и десяткам других россиян компенсации за незаконные задержания

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу главного редактора «Холода» Таисии Бекбулатовой на действия российских властей и присудил ей компенсацию в пять тысяч евро. Решение опубликовано на сайте суда.

13 июля 2020 года Бекбулатова пришла к московскому СИЗО Лефортово в футболке «Шпионования // Свободу Сафронову», чтобы поддержать арестованного экс-спецкора «Коммерсанта» Ивана Сафронова — в этот день ему должны были предъявить обвинение в «госизмене». Туда же пришли и еще несколько десятков бывших коллег Сафронова из «Коммерсанта».

Несмотря на то что собравшиеся не скандировали лозунгов, не держали плакатов и не выходили на проезжую часть, полицейские тогда задержали 18 человек, в том числе Бекбулатову.

Позже Кузьминский районный суд оштрафовал ее за нарушение правил проведения массовых акций на 10 тысяч рублей, а Мосгорсуд признал это решение законным. ЕСПЧ постановил, что таким образом были нарушены права Бекбулатовой на свободу и справедливое судебное разбирательство.

Кроме Бекбулатовой, ЕСПЧ присудил компенсации в размере от четырех до шести с половиной тысяч евро еще нескольким десяткам россиян, которых задержали на акциях протеста в разных российских городах в период с 2017 по 2021 год, а затем приговорили к штрафам и административным арестам.

Среди них, в частности, осужденная за «фейки» про армию журналистка RusNews Мария Пономаренко. Ей присудили пять с половиной тысяч евро в связи с задержанием на акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Барнауле в августе 2020 года.

Шесть с половиной тысяч евро ЕСПЧ присудил экс-участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной. Поводом стали ее задержания на различных акциях в 2018, 2020 и 2021 годах, а также назначенный ей арест на 15 суток.

11 июня 2022 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий российскому правительству не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года — дня, когда Россию исключили из Совета Европы. Тем не менее ЕСПЧ продолжил рассматривать жалобы на нарушения российских властей, которые произошли до 14 сентября 2022 года.

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