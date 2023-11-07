Помощника Залужного предупредили, что ему дарят боевые гранаты

Погибший в свой день рождения помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майор Геннадий Частяков знал, что ему подарили боевые гранаты. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала представитель МВД Украины Марьяна Рева.

По ее словам, военный, который подарил Частякову гранаты, предупредил, что они боевые. «Человек, который подарил эти подарки, признался. Он предупредил, что гранаты боевые. Вероятно, погибший не поверил в эту информацию», — отметила Рева. Она также добавила, что все собранные на данный момент доказательства, говорят о том, что это был несчастный случай.

О смерти Частякова стало известно накануне вечером. Сообщалось, что взрыв произошел у него дома.

«У погибшего майора Частякова был день рожденья. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв», — рассказал подробности произошедшего глава МВД Украины Игорь Клименко.

По факт взрыва специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального округа Украины открыла уголовное производство по двум статьям: об умышленном убийстве и незаконном обращении с боеприпасами. Также полицейские изъяли два аналогичных боеприпаса у военного, который подарил Частякову гранаты.

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