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В результате взрыва «подарка» погиб помощник главнокомандующего ВСУ 

22:03 • 06.11.2023

В Киевской области в результате взрыва погиб помощник главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Геннадий Частяков. Об этом Валерий Залужный сообщил в своем телегарм-канале. 

«Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей», — написал он. 

Жена Частякова рассказала «Украинской правде», что взорвалась граната, которая была в подарочном пакете.

Издание «Эспресо ТВ» со ссылкой на свои источники сообщило, что еще два человека пострадали. Среди них, по данным «Украинской правды», был ребенок. Предположительно, это 13-летний сын Частякова. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. 

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