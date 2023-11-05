Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга сдался полиции. Его дочь не пострадала

Вооруженный мужчина, который накануне вечером прорвался на летное пола гамбургского аэропорта с четырехлетней дочерью в машине, сдался полиции. Об этом сообщается в соцсетях полиции Гамбурга. Мужчину задержали. Его дочь не пострадала.

Издание Bild называет имя мужчины — Салман Э. Вечером 4 ноября он прорвался на автомобиле Audi без номеров на взлетно-посадочную полосу аэропорта Гамбурга, стрелял в воздух и бросал из машины подожженные бутылки. Все это время в салоне вместе с ним находилась его дочь. Незадолго до того, как мужчина появился на территории воздушной гавани, в полицию с заявлением о похищении их общего ребенка обратилась его жена.

Салман Э. остановил машину рядом с самолетом авиакомпании Turkish Airlines. Он требовал, чтобы ему с дочерью разрешили вылететь в Турцию. По информации Bild, мужчина удерживал ребенка в машине более 14 часов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.