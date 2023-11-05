В Гамбурге вооруженный мужчина прорвался на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Он удерживает в машине свою четырехлетнюю дочь

Аэропорт Гамбурга остается закрытым с 19:00 4 ноября после того, как 35-летний вооруженный мужчина с четырехлетним ребенком в машине протаранил ограждение и выехал на взлетно-посадочную полосу, сообщает BBC. Местная полиция находится с ним в контакте. Все рейсы задержаны на неопределенный срок.

Вечером 4 ноября неизвестный мужчина проник на территорию 1-го терминала гамбургского аэропорта на автомобиле Audi без номеров, пишет Bild. Он совершил несколько выстрелов в воздух и выбросил из машины две горящие бутылки, после чего остановился около одного из самолетов авиакомпании Turkish Airlines. Вскоре этот борт эвакуировали. По информации издания, в автомобиле с мужчиной находится его четырехлетняя дочь. Сам он утверждает, что собирается улететь с ребенком в Турцию.

Незадолго до того, как мужчина появился в аэропорту, его жена обратилась в полицию и заявила о похищении ребенка. Позднее местные правоохранители заявили, что поводом для происходящего, вероятно, стал спор об опеке над ребенком между родителями. По информации Bild, полиция вела переговоры с мужчиной всю ночь, для этого силовикам понадобился переводчик с турецкого языка.

В пресс-службе аэропорта изданию The New York Times сообщили, что в результате инцидента были задержаны или отменены несколько десятков рейсов, что затронуло примерно 3200 пассажиров. Одна из них, 32-летняя Алина Тюйдер, должна была улететь из Гамбурга в Вену в 20:00 4 ноября. Она рассказала NYT, что ее самолет готовился к взлету, а затем внезапно остановился. Примерно через час после этого пассажиры, находящиеся на борту, увидели на поле вооруженных сотрудников полиции. По словам Тюйдер, в какой-то момент ей показалось, что она услышала выстрел, а затем узнала о вооруженном водителе из новостей. Около полуночи этот самолет эвакуировали, пассажиров доставили в отель.

По информации Bild, все пассажиры также были эвакуированы из самого здания аэропорта.

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