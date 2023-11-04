Президент Турции Эрдоган заявил, что отказался от дальнейшего общения с премьер-министром Израиля Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказался от дальнейшего общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Его цитирует Al Arabia.

«Нетаньяху больше не тот человек, с которым мы можем говорить. Мы списали его со счетов», — заявил Эрдоган. Но, по его словам, это не означает, что Турция и Израиль разрывают дипломатические отношения.

Эрдоган сообщил, что глава турецкой службы безопасности Ибрагим Калын ведет переговоры с израильской стороной, Палестиной и ХАМАСом о прекращении огня в секторе Газа. Турецкий лидер заявил, что Нетаньяху «несет главную ответственность за насилие», и что ему «нужно сделать шаг назад, чтобы остановить это».

РИА «Новости» сообщило, что Турция отозвала своего посла в Тель-Авиве для консультаций на фоне событий в секторе Газа.

8 октября, на следующий день после нападения ХАМАСа на Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган призвал обе стороны конфликта избегать шагов, которые могут привести к эскалации конфликта. Он заявил, что мир на Ближнем Востоке возможен только при окончательном решении палестино-израильского конфликта, которого можно достичь путем «создания независимого и географически интегрированного палестинского государства со столицей в Иерусалиме».

Позднее, когда Израиль начал активно атаковать сектор Газа и ввел его блокаду, Эрдоган назвал происходящее «необоснованными нападениями» и «резней» со стороны Израиля. В то же время СМИ сообщали, что турецкие власти «вежливо попросили» одного из лидеров ХАМАСа Исмаила Ханию покинуть Стамбул, где тот жил в последнее время.

28 октября в Стамбуле прошла масштабная демонстрация в поддержку Палестины. Выступая перед собравшимися, Эрдоган заявил о планах объявить Израиль военным преступником.

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