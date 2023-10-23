Власти Турции «вежливо попросили» одного из лидеров ХАМАСа покинуть страну — Al Monitor

Турецкие власти «вежливо попросили» одного из лидеров ХАМАСа Исмаила Ханию покинуть страну после вторжения боевиков группировки в Израиль. Об этом сообщает издание Al Monitor. По информации журналистов, Хания живет на две страны: Катар и Турцию. В последнее время он находился в Стамбуле.

По словам источников Al Monitor, решение попросить Ханию уехать из Турции было принято после того, как в соцсетях распространились кадры, на которых он и другие члены ХАМАСа «возносили молитву благодарности» во время просмотра новостей о нападении на Израиль. Также турецкое правительство было недовольно высказываниями, которые заместитель Хании — Салех аль-Арури — сделал в тот же день в разговоре с Al Jazeera. Тогда он похвастался, что ХАМАС взял в плен достаточно израильских солдат, чтобы заставить власти Израиля освободить всех палестинских заключенных.

Al Monitor пишет, что хотя Анкара и пытается охладить свои отношения с ХАМАСом, вряд ли она будет ужесточать свою позицию так, как этого хотелось бы ее западным партнерам. Палестинский источник издания рассказал, что давление на Турцию с требованием разорвать связи с ХАМАСом исходит в основном от США. Он выразил разочарование политикой Анкары: «Палестинские группировки, включая ХАМАС, недовольны позицией Турции. Заявления местных властей рассматриваются как неадекватные. Они даже не вызвали посла Израиля в МИД», — сказал он.

Собеседник Al Monitor, близкий к турецкому правительству, признал, что отношения между Анкарой и ХАМАСом охладились, но добавил, что контакты с обеих сторон продолжаются.

21 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Исмаилом Ханией, сообщало Reuters. По информации агентства, турецкий лидер рассказал Хании об усилиях Анкары по прекращению огня на Ближнем Востоке, доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и возможному лечению раненых палестинцев в Турции.

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