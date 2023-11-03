В США присяжные признали виновным в мошенничестве и преступном сговоре основателя криптобиржи FTX

Присяжные заседатели федерального суда Манхэттена признали виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и преступном сговоре основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Об этом сообщает CNN.

Приговор вынесут 28 марта 2024 года. CNBC отмечает, что Бэнкману-Фриду может грозить до 115 лет тюрьмы.

Обвинения в отношении Бэнкмана-Фрида связаны в том числе с кражей миллиардов долларов со счетов клиентов FTX и мошенничеством в отношении кредиторов дочерней компании криптобиржи, хедж-фонда Alameda Research, который хранил средства клиентов FTX на банковском счете.

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FTX, основанная Бэнкманом-Фридом в 2019 году, позиционировала себя как безопасный и простой способ начать торговать криптовалютами. В начале 2020-х годов популярность FTX резко возросла. Однако 11 ноября 2022 года криптобиржа объявила о банкротстве — это произошло после утечки документа, в котором говорилось о незаконных финансовых сделках между FTX и другой фирмой, принадлежащей Бэнкману-Фриду, а также последовавшей за ней паникой клиентов.

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