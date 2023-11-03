В Москве директора «Европейского центра суррогатного материнства» приговорили к 19,5 года колонии по делу о торговле детьми

Никулинский районный суд Москвы приговорил к 19,5 года колонии директора «Европейского центра суррогатного материнства» Владислава Мельникова по делу о торговле детьми. Об этом сообщает РИА Новости.

Другие фигуранты дела, эмбриолог Тарас Ашитков, репродуктолог Юлиана Иванова, акушер-гинеколог Лилия Панаиоти, а также суррогатные матери Татьяна Блинова и Лилия Валеева получили сроки сроки от 4 до 17,5 лет лишения свободы. Блинова получила наименьший срок, суд отложил отбывание ею наказания до тех пор, пока ее дочери не исполнится 14 лет.

Обвинение просило назначить Мельникову 20 лет колонии строгого режима, остальным врачам — от 15 до 18 лет. Суррогатным матерям гособвинитель запросил восемь и десять лет лишения свободы.

Сторона защиты говорила, что следствие не смогло представить доказательств по делу. «Такими усилиям в России просто развалятся технологичные репродуктивные технологии. Мало того, что наше общество сваливается в демографическую яму, а такими методами и способами, я думаю, что рождаемость снизится в разы, потому что российские граждане опасаются и боятся программы суррогатного материнства, даже при наличии у них таких показаний», — сообщила адвокат Людмила Айвар.

Дело возбудили в начале 2020 года после того, как в Подмосковье младенец от суррогатной матери умер из-за синдрома внезапной смерти новорожденного. В квартире были еще трое новорожденных. Следственный комитет утверждал, что детей планировали вывезти за рубеж.

По этому же делу в международный розыск объявлен директор компании «Росюрконсалтинг», эксперт в области репродуктивного права Константин Свитнев. В мае прошлого года суд приговорил к шести годам колонии строгого режима фигуранта дела, выделенного в отдельное производство, Кирилла Анисимова, признавшего вину. Роман Емашев и курьер Валентина Чернышова, которые тоже признали вину, получили пять лет колонии строгого и общего режима соответственно.

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