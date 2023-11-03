Экс-издателя «Медиазоны» Петра Верзилова заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил экс-издателя «Медиазоны» Петра Верзилова к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» про российскую армию. Об этом пишет само издание.

Гособвинитель просил Басманный суд Москвы заочно приговорить Верзилова к девяти годам колонии общего режима.

Верзилова заочно арестовали весной этого года. Поводом для дела стало несколько постов и видео из Бучи, в которых он рассказывает об убийстве российскими солдатами мирных украинцев. В декабре в квартире матери Верзилова в России прошли обыски.

Экс-издателя «Медиазоны» также обвиняют в сокрытии наличия гражданства Канады. По этому делу в 2021 году его объявили в федеральный розыск.

Обновлено — добавлена информация о том, к какому сроку заочно приговорили Петра Верзилова

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