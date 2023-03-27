Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова заочно арестовали по делу о «фейках» из-за его постов о Буче

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова по делу о военных «фейках» по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом сообщает «Медиазона».

Весной 2022 года Верзилов опубликовал несколько постов и видео из Бучи, в которых он рассказывает об убийстве российскими солдатами мирных украинцев. Следствие посчитало, что своими публикациями он «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции».

По мнению Следственного комитета, в постах Верзилова есть посыл, «способный повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности и причинить вред интересам Российской Федерации».

В декабре в квартире матери Верзилова прошли обыски. Также силовики приходили домой к участнице Pussy Riot Рите Флорес. В постановлении об обыске в ее квартире упоминалось уголовное дело о «фейках» в отношении Петра Верзилова.

Издателя «Медиазоны» также обвиняют в сокрытии наличия гражданства Канады (статья 330.2 УК). По этому делу в 2021 году его объявили в федеральный розыск. В январе 2023-го СК уже просил заочно арестовать Верзилова, но тогда Басманный суд отказался это делать.

Источник: «Медиазона»

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