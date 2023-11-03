КПП «Ивангород» на границе России и Эстонии закроется для автомобилей 1 февраля 2024 года

Контрольно-пропускной пункт «Ивангород» на границе России и Эстонии будет временно закрыт с 1 февраля 2024 года. Об этом сообщается в постановлении российского правительства.

В документе, подписанном премьером Мишустиным, сказано, что КПП закрывается на реконструкцию. Когда ее планируется завершить, не уточняется. Пешеходная часть продолжит работать в прежнем режиме. Правительство поручило МИДу уведомить Эстонию о принятом решении.

В декабре 2022 года «Фонтанка» со ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко писала, что КПП в Ивангороде закроется на ремонт и будет недоступен для проезда автомобилей в течение двух-трех лет. По информации издания, начать реконструкцию должны были летом 2023-го.

ТАСС сообщает, что программу реконструкции КПП, которая подразумевала повышение его пропускной способности, в 2020 году представил Минтранс. СМИ называют этот контрольно-пропускной пункт самым популярным на российско-эстонской границе.

Ранее Эстония наряду Латвией, Литвой, Польшей, Финляндией и Норвегией запретила въезд автомобилям с российскими номерами.

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