Израиль наносит удары по Сирии, не предупреждая Россию — Bloomberg

Израиль начал наносить удары по сирийским объектам без предупреждения об этом России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, это может усложнить и без того непростые отношения между странами.

25 октября Израиль нанес удар по складу оружия на крупной сирийской базе, в результате чего погибли более десяти сирийских военных. Рядом с этой базой иногда бывают сотрудники российской военной полиции, пишет Bloomberg, но появлялись ли они в этом районе в день удара — неизвестно. Израиль заранее не уведомил Россию о планах обстрелять эту базу.

С 2015 года, когда Россия вступила в войну в Сирии, Израиль предупреждал ее о своих ударах: это позволяло избежать столкновения израильских и российских военных. Агентство отмечает, что такая практика шла на пользу отношениям между странами: в 2018 году Путин заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что сделает все, чтобы не дать Ирану и «Хизбалле» закрепиться на юго-западе Сирии.

Однако после того, как Россия начала войну в Украине, она стала укреплять свои связи с Ираном, из-за чего отношения с Израилем обострились, пишет Bloomberg. Кроме того, после вторжения ХАМАСа в Израиль Москва приняла у себя делегацию боевиков, а 29 октября несколько тысяч человек захватили аэропорт в Махачкале в попытках отыскать там евреев.

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