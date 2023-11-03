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Арестованного по делу о диверсии на заводе в Самаре украинца обвинили в хранении и изготовлении взрывчатки

09:45 • 03.11.2023

Украинцу Сергею Окрушко, арестованному по делу об организации взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, предъявили обвинения в хранении и изготовлении взрывчатых веществ. Об этом сообщает проект «Зона солидарности».

В связи с новыми обвинениями Окрушко грозит до 25 лет заключения.

Правозащитники рассказали, что в деле появились некие ящики якобы изъятые у Окрушко, но еще в сентябре они нигде не упоминались. Что это за ящики и что в них находится — неизвестно.

Самарский районный суд арестовал Сергея Окрушко 29 июля — его отправили в СИЗО на два месяца. Его подозревают в организации взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. Телеграм-каналы писали, что Окрушко работал на этом заводе электриком. Его задержали на следующий день после взрыва на границе с Казахстаном. 

Окрушко призвал вину и раскаялся. Во время заседания по избранию меры пресечения он сообщил, что придерживается антивоенных взглядов и провел акцию по политическим мотивам, в ходе нее никто не пострадал.

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