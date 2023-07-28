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На нефтеперерабатывающем заводе в Самаре произошел взрыв

17:30 • 28.07.2023

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По предварительной версии, там было заложено взрывное устройство, написал он. Пострадавших и «серьезных» разрушений в результате взрыва нет, добавил Хинштейн. 

Телеграм-канал «112» называет произошедшее «диверсией». По информации канала, взрыв устроил 42-летний Сергей О., который работал на предприятии электриком. «112» пишет, что мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле, после чего его задержали на границе с Казахстаном.  

На сайте Куйбышевского НПЗ говорится, что это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли Самарской области. С 2007 года завод входит в структуру «Роснефти».  

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