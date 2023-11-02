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Навальный рассказал, что у него изъяли 15 писем. В них якобы говорилось о «подготовке к совершению преступлений»

14:35 • 02.11.2023

Политик Алексей Навальный, находящийся в штрафном изоляторе, рассказал, что тюремная цензура изъяла у него 15 писем, в том числе к жене Юлии и сыну Захару, так как в них якобы говорилось «о подготовке к совершению преступлений». Об этом сообщается в телеграм-канале политика. 

Среди изъятой корреспонденции также были письма главреду «Медиазоны» Сергею Смирнову, с которым Навальный обсуждал книги и историю, и руководителю «Службы поддержки» Илье Красильщику, где была «переписка о новой эмиграции, нацвопросе и политике».

«Ну, то есть, грубо говоря, раньше это называлось "20 лет без права переписки", а сейчас у меня 20 лет письма без ограничений, но цензура сжигает их на железном блюдце», — заявил политик.

Алексея Навального 24 октября отправили в ШИЗО в 21-й раз. По словам политика, поводом для этого стал «рапорт тюремного прапорщика, в котором он очень таинственно, с многоточиями написал: “При выводе осужденного Навального из камеры для получения матраса он унизил мое достоинство, сказав, что я и...т, о…л и ч…т”».

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