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Минобороны России отчиталось о шести сбитых дронах над Крымом и Черным морем

11:17 • 02.11.2023

Российская армия сбила шесть беспилотников над акваторией Черного моря и аннексированным Крымом. Об этом сообщает Минобороны России. 

Как утверждает министерство, один дрон сбили над морем, еще пять — над Крымом. 

Ранее «Агентство» со ссылкой на данные госзакупок писало, что за десять месяцев 2023 года российские госструктуры и компании с госучастием потратили на защиту от дронов более миллиарда рублей. В 2022 году на эти цели было потрачено 167 миллионов рублей.

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