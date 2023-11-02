Минобороны России отчиталось о шести сбитых дронах над Крымом и Черным морем

Российская армия сбила шесть беспилотников над акваторией Черного моря и аннексированным Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.

Как утверждает министерство, один дрон сбили над морем, еще пять — над Крымом.

Ранее «Агентство» со ссылкой на данные госзакупок писало, что за десять месяцев 2023 года российские госструктуры и компании с госучастием потратили на защиту от дронов более миллиарда рублей. В 2022 году на эти цели было потрачено 167 миллионов рублей.

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