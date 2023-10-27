Защита от дронов стоила госкомпаниям более миллиарда рублей

За десять месяцев 2023 года российские госструктуры и компании с государственным участием потратили на защиту от дронов более миллиарда рублей. Об этом пишет «Агентство», ссылаясь на данные сайта госзакупок.

По сравнению с 2022 годом, когда на эти цели потратили 167 миллионов рублей, расходы на защиту от атак беспилотников выросли в шесть раз. А если сравнивать с довоенным 2021 годом (21,5 миллиона), то в 49 раз, отмечает издание.

Больше всего на оборону от беспилотников потратила находящаяся в 200 километрах от украинской границы Смоленская атомная электростанция. Согласно данным сайта госзакупок, на средства наблюдения и противодействия беспилотникам дочка «Росатома» выделила 348,7 миллиона рублей. Затем идет «Мосводоканал» — в феврале-апреле компания закупила комплексы радиолокационного противодействия дронам на 336,5 миллиона рублей. Третьи по затратам — «Россети Московский регион» — 228,3 миллиона рублей.

Также комплексы для защиты своих объектов закупили аэропорты Владивостока, Южно-Сахалинска и московское Шереметьево, дочка энергокомпании «ЕвроСибЭнерго», производитель компонентов ядерного оружия объединение «Маяк», «Башкирская содовая компания», «Петергоф», власти Коми, Мордовии, ХМАО, Тверской и Владимирской областей.

Большей популярностью, как пишет «Агентство», пользуются антидроновые ружья российский и китайских марок. А что касается комплексов противодействия дронам, то в основном заказывали российские «Купол» «Автоматики» и «Барьер РИ Купол» компании «Рубеж-инжиниринг».

Издание подчеркивает, что в миллиард рублей не входит сумма, которую на защиту от дронов потратили Минобороны, СВР, ФСБ, ФСО и Росгвардия.

ВСУ начали атаковать беспилотниками объекты на территории России в июне 2022 года. За восемь месяцев этого года известно как минимум о 425 ударах.

Установить на предприятиях защиту от атак дронов в марте российским компаниям советовал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он объяснил это тем, что Минобороны «сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов», а в России «всегда найдется лазейка» для беспилотника.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.