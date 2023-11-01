73-летняя врач из Ростова-на-Дону, ее дочь и внук находятся в заложниках у ХАМАСа

В заложниках ХАМАСа находится 73-летняя врач-фтизиатр Ирина Татти из Ростова-на-Дону, ее дочь Елена и внук Александр. Об этом сообщают ростовские издание Donday.ru и 1rnd со ссылкой на председателя «Ростовской еврейской общины» Михаила Потапова.

Потапов рассказал, что Татти переехала к дочери в Израиль около пяти лет назад, они жили в небольшом городе недалеко от сектора Газа. Во время нападения боевиков ХАМАСа на кибуц Нир-Оз, Татти, ее дочь и внука захватили в заложники. Зятя женщины, Виталия Труфанова, убили. Его похороны состоялись 31 октября в Петах-Тикве. По словам Потаповаа, Ирина Татти более 15 лет работала в ростовской детской поликлинике и в тубдиспансере.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что в общей сложности в плену ХАМАСа находятся 239 заложников. В середине октября пресс-секретарь российского посольства в Израиле Марина Рязанова говорила, что среди них есть по меньшей мере двое россиян.

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