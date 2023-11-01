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Судебные приставы отрицают, что предложили жительнице Красноярска пойти на войну в Украину для погашения долга

15:01 • 01.11.2023

В службе судебных приставов в Красноярске заявили, что не присылали жительнице города Ольге направление в военкомат для погашения долга в 800 тысяч рублей, пишет NGS24.

Приставы предположили, что документ могли прислать коллекторы или банк-кредитор. «Проверка установила, что данные документы отношения к деятельности ведомства не имеют. В настоящее время отделом ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц ГУФССП России по Красноярскому краю принимаются меры по установлению неправомерных действий банковской организации в отношении гражданки в части взыскания с нее просроченной задолженности», — сообщили в службе.

Ранее Ольга рассказала, что документ о вызове к судебному приставу и направление с предложением закрыть долг, отправившись на войну в Украине, она обнаружила 27 октября. Письмо оставили под ветровиком машины. 

Ольга сказала, что не собирается идти в военкомат, поскольку такая работа ей не подходит, у нее двое детей. Также, по ее словам, у нее нет ни военного билета, ни медицинского образования. 

В службе судебных приставов сначала не отрицали, что рассылают подобные направления. Однако там сообщили, что это не повестка, а информационная брошюра.

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