Матери двоих детей предложили отправиться на войну, чтобы погасить долги

В Красноярске матери двоих детей Ольге судебные приставы предложили отправиться на войну в Украине, чтобы погасить долг перед банком. Об этом она рассказала местному изданию NGS24.ру.

«Они предлагают мне прийти в военкомат и уйти по контракту на СВО, чтобы закрыть долг. Вот первая бумажка, где они мне предлагают явиться [в военкомат], а во второй бумажке написано, что я должна Сбербанку. И вот этот ход мне поможет закрыть долг. А детей куда — непонятно», — рассказала Ольга.

Повестку о вызове к судебному приставу с предложением закрыть долг, отправившись на войну в Украине, Ольга обнаружила 27 октября. Письмо оставили под ветровиком машины. В тексте говорилось, что ей «необходимо обратиться в военный комиссариат района с заявлением о поступлении на военную службу по контракту». Там также отмечалось, что такой шаг позволит «принять меры к погашению задолженности по исполнительному производству».

Ольга рассказала, что не собирается идти в военкомат, поскольку такая работа ей не подходит. По ее словам, у нее нет ни военного билета, ни медицинского образования.

При этом в службе судебных приставов Красноярска изданию сообщили, что присланное Ольге письмо — это не повестка, а всего лишь брошюра. «Такие рекомендации не персонализированы и носят информирующий характер для должников, так как взыскание задолженности приостанавливается в случае участия должника в боевых действиях в составе ВС Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

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