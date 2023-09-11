Ким Чен Ын отправился в Россию на встречу с Путиным

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию, где планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в российской делегации. Ранее о планирующейся встрече Путина и Ким Чен Ына сообщали южнокорейские СМИ.

Собеседник РБК отметил, что встреча глав России и Северной Кореи состоится не в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит в эти дни во Владивостоке. Ранее РИА «Новости» сообщило, что Путин уже прибыл туда.

Сегодня же агентство «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников писало, что Ким Чен Ын должен прибыть на Дальний Восток со дня на день.

Ранее о планах Ким Чен Ына приехать во Владивосток, чтобы провести переговоры с Путиным, писала американская газета The New York Times. По ее данным, в ходе встречи планируется обсудить поставки из КНДР в Россию артиллерийских снарядов и противотанковых ракет.

В свою очередь, телеканал CNN, ссылаясь на источники в американской разведке, еще 31 августа сообщал, что переговоры России и Северной Кореи о поставках оружия для войны в Украине «активно продвигаются».

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